Une championne olympique d’origine française oublie ses récompenses… dans le TGV

La médaillée d’or et de bronze en canoë lors de la première semaine des Jeux olympiques de Tokyo a lancé un appel sur les réseaux sociaux en interpellant la SNCF. Pas pour retrouver ses médailles non, mais les bouquets et peluches offerts sur les podiums des JO. Dans son message, Jessica Fox explique en français (elle est née à Marseille) que sa maman (l’ancienne kayakiste française Myriam Fox-Jérusalmi) les a oubliés dans un TGV. « Bonjour SNCF, ma mère a pris le train 9835 voiture 13 de Paris CDG à Marseille le samedi 31/7 à 17h58 et elle a oublié mes bouquets de victoires olympiques avec les mascottes de Tokyo2020. Pouvez-vous m’aider à les retrouver ? »