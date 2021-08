JO 2020: les cavaliers belges médaillés de bronze du saut d’obstacles par équipes

La Belgique a décroché la médaille de bronze du concours de saut d’obstacles en équitation aux Jeux Olympiques de Tokyo samedi.

Pieter Devos (avec Claire Z), qui n’aura fait tomber qu’une seule barre (4 pts), Jerôme Guery (avec Quel Homme de Hus) avec un sans-faute, et Grégory Wathelet (avec Nevados S), malgré 8 points de pénalité, ont permis à la Belgique de prendre la 3e place derrière la Suède et les Etats-Unis qui doivent se départager dans un barrage pour l’or et l’argent.