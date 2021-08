JO 2020: «Une 4e place, cela fait mal», les Tornados inconsolables malgré un record national

Les Belgian Tornados ont terminé à la 4e place de la finale du relais 4x400 m des Jeux Olympiques samedi soir à Tokyo. Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Dylan Borlée et Kevin Borlée n’ont jamais couru aussi vite. Leur temps de 2 : 57.88 est un nouveau record national. Il efface les 2 : 58.52 réussis par Julien Watrin, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, et Kevin Borlée en finale à Rio. Mais cela ne les console pas d’être passés encore à côté de cette médaille olympique qui reste l’unique récompense qui manque à leur magnifique palmarès. Il s’agit aussi de la septième 4e place du Team Belgium dans ces JO. Le capitaine des Tornados qui est parti en 4e position dans le dernier relais n’a pas réussi cette fois à gagner la place qui aurait offert la médaille tant convoitée. « On a donné le maximum. On court de plus en plus vite. Dans l’histoire c’est un chrono qui fait toujours podium. C’est comme ça », Kevin Borlée ne pouvait cacher son immense déception à l’issue de sa 4e finale olympique. A 33 ans, il a sans doute compris que l’échéance de Paris en 2024 risque d’arriver trop tard. « Je n’étais pas sûr de courir aujourd’hui. J’ai senti mon ischio toute la course. Il fallait y aller, c’était une finale olympique. Je n’étais à 100 % c’est certain. Je pensais que cela irait vite mais pas à ce point là. »

Dylan Borlée, qui comme en série a assuré le 3e relais, remontant de la 6e à la 4e place, résumait son sentiment : « On signe un très bon chrono. Les équipes devant nous ont été plus fortes. On a le droit d’être triste aujourd’hui. On a fait beaucoup de travail et on aurait aimé être récompensé d’une médaille olympique. »

« On vient de très loin », a rappelé Jonathan Sacoor. Il y a deux mois aucun des membres de l’équipe n’avait encore trouvé une grande condition. « Et voir qu’on est si proche à l’arrivée. C’est un rollercoaster d’émotions. C’est cela le sport ».