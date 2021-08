D1A: Eupen domine Malines et se hisse à la troisième place du classement

Après l’Union Saint-Gilloise au Beerschot (0-3), Eupen et Waregem sont allés s’imposer 1-3 à Malines et à Saint-Trond. Menés à la marque, les Pandas ont annihilé le but de Vinicius (33e) grâce à Stef Peeters (49e), Emmanuel Agbadou (85e) et Carlos Embalo (90e). Eupen se retrouve 3e (5 points) et Malines est 10e (3 points). Zinho Gano (48e, 84e) et Jelle Vossen (69e) ont propulsé Waregem à la 7e place avec 4 points tout comme Saint-Trond (9e). A 20h45, Courtrai tentera de conserver le maximum de points contre Genk.

A Malines, Eupen a mieux débuté la rencontre, mais isolé devant le but par une mauvaise relance de Jordi Vanlerberghe, Julien Ngoy a shooté à côté (4e) et une frappe de Jens Cools a heurté la transversale (6e). La malchance a encore ciblé le milieu eupenois, qui a dû quitter le terrain victime d’une blessure aux ischio-jambiers (25e). A partir de ce moment-là, les Malinois ont mieux maîtriser le jeu et ont forcé trois corners d’affilée. Sur le dernier botté par Geoffry Hairemans, Vinicius s’est élevé au-dessus de tout le monde pour donner l’avance au KVM (33e, 1-0). Eupen a réagi mais n’est pas cadré un tir.