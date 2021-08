La direction des Belgian Cats outrée par les propos d’un journaliste sportif: «C’est écœurant»

« En tant que bureau de gestion de nombreux athlètes professionnels en basket et en volley, c’est avec consternation, une profonde déception et une indéniable colère que nous avons pris connaissance de l’extrait audio dans lequel certaines de nos joueuses qui font partie des Belgian Cats, ont été, de façon non appropriée et gratuitement, insultées et humiliées par des personnes censées simplement commenter leurs exploits sportifs. En injuriant ouvertement et honteusement des sportives de haut niveau sur base de critères totalement hors de propos en la matière, les personnes concernées ont porté atteinte aux performances extraordinaires de ces athlètes », écrivent les responsables de l’agence. « Il est écoeurant de voir que des dommages humains incommensurables peuvent encore être infligés aujourd’hui à des joueuses et à leurs proches, à l’heure où les médias parlent de l’importance d’améliorer le bien-être mental des athlètes et le respect envers eux ».