Sept médailles, sept 4es places et 26 Top 8: le bilan de la Belgique aux Jeux olympiques de Tokyo

La Belgique a connu ses meilleurs Jeux olympiques à Tokyo depuis ceux de Paris en 1924 puisqu’elle a décroché trois médailles d’or. En ramenant sept médailles, le Team Belgium égale sa performance des Jeux de Londres en 1948 et fait mieux que lors de la précédente édition à Rio en 2016 (six médailles, dont 2 d’or, 2 d’argent et 2 de bronze).

Sur l’ensemble des 123 athlètes belges présents à Tokyo, 26 repartent avec un diplôme olympique grâce à leur place dans le Top 8. En 2016, ils n’étaient que 19. La Belgique a fini à 7 reprises à la 4e place, 4 fois à la 5e, 3 fois 6e, 3 fois 7e et enfin, 2 fois 8e.