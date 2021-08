Ému aux larmes, Lionel Messi fait ses adieux au FC Barcelone: «Ce club fait partie de moi» (vidéos)

« Je suis ici aujourd’hui, je pense à tout ce qui s’est passé au Barça », a commencé Messi. « Cette année cela a été un peu différent, j’ai discuté avec ma famille. Allait-on rester chez nous dans notre maison ? J’ai une histoire à Barcelone après toutes ces années. Je pense à ma vie ici. J’avais 13 ans en arrivant et j’ai passé 21 ans ici. Je pars en tant que Catalan-Argentin. J’aurais voulu dire que l’on reste ici à la maison à ma famille. Je l’avais promis à mes fils aussi et je voulais rester ici encore. Il s’est passé tellement de choses. Des bonnes, moins bonnes. Mais je suis la personne que je suis. J’ai tout donné pour ce maillot dès le premier jour jusqu’au dernier. »

Messi a expliqué qu’il n’aurait « jamais imaginé dire adieu à ce club », et encore moins sans pouvoir voir les supporters. « Ce club fait partie de moi. J’aurais voulu une dernière ovation avec le public, sentir une dernière fois la chaleur des supporters dans le stade. Je l’imaginais autrement. Mais c’est comme ça. Il y a eu tellement de chaleur de la part des gens ici, tant d’amour et tant de reconnaissance. C’est le meilleur club du monde. Et je veux remercier tout le monde. »

Avant de répondre aux questions des journalistes présents dans la salle, Messi a eu droit à une longue salve d’applaudissements.

Alors qu’il était déjà cité sur le départ la saison dernière, le sextuple Ballon d’Or assure que cet été, il souhaitait absolument rester à Barcelone. « C’est clair que j’ai fait tout ce que je pouvais pour rester. Avec le club, on a fait tout notre possible pour que je reste. L’année dernière je ne voulais pas rester, mais cette année je voulais rester. Cela n’a pas été possible. »

«Quand mon départ a été officialisé, j’ai reçu de nombreux appels, de plusieurs clubs. Rien n’est encore réglé pour le moment, mais bien sûr qu’il y a des discussions», a répondu Messi à une question sur ses contacts avec le Paris-St Germain. «C’est une possibilité, mais je n’ai rien signé avec personne».

L’Argentin, 34 ans, a joué 778 rencontres pour le Barça, inscrit 672 buts et remporté 27 trophées avec le club catalan.

Messi avait rejoint Barcelone en 2000, à l’âge de 13 ans et y a débuté en équipe première le 16 octobre 2004. Depuis, il a remporté notamment quatre Ligues des champions (2006, 2009, 2011 et 2015), dix championnats d’Espagne, sept Coupes du Roi et trois Coupes du monde des clubs. Il a aussi remporté six fois le Ballon d’Or.