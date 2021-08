JO 2020: les États-Unis encore une fois en tête du tableau des médailles, la Belgique 29e

Les Américains ont totalisé 39 médailles d’or, 41 médailles d’argent et 33 médailles de bronze pour devancer la Chine (38 or, 32 argent, 18 bronze) et le Japon, pays organisateur, qui termine avec 27 médailles d’or, 14 médailles d’argent et 17 médailles de bronze au compteur. La Grande-Bretagne, 4e, (22/21/22) et la Russie, sous le nom de Comité Olympique russe (ROC), 4e (20/28/23), complètent le top 5. La Belgique pointe de son côté à la 29e place avec un bilan de 7 médailles, trois en or, une en argent et trois en bronze.

Nafissatou Thiam à l’heptathlon, les hockeyeurs des Red Lions et la gymnaste Nina Derwael aux barres asymétriques ont été sacrés champion olympique. Wout van Aert est revenu lui avec la médaille d’argent de la course cycliste sur route en ligne alors que Matthias Casse en judo (-81kg), les cavaliers de saut d’obstacles (Grégory Wathelet/Nevados S, Jérôme Guéry/Quel Homme de Hus et Pieter Devos/Claire Z) et Bashir Abdi sur le marathon ont ramené le bronze.

Le classement des médailles se fait par le nombre de médailles d’or. Au simple classement total, la Belgique est 33e.