JO 2020: belle distinction pour Emma Meesseman, présente dans le cinq majeur du tournoi de basket

Breanna Stewart, 26 ans, a mené l’équipe américaine à une 7e médaille d’or d’affilée et un 9e titre olympique en inscrivant notamment 14 points et en prenant 14 rebonds en finale face au Japon (90-75) dimanche pour terminer avec une moyenne de 15 points, 10 rebonds et 4,7 assists par rencontre.

Il y a un an et demi, Breanna Stewart s’était rompu le tendon d’Achille. Depuis son retour en compétition, elle a remporté l’Euroligue avec Ekaterinbourg et Emma Meesseman, le titre de championne WNBA avec Seattle Storm et le titre olympique avec les USA, ayant été élue à chaque fois MVP, meilleure joueuse.