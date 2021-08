Mbaye Leye après l’humiliation subie par le Standard face à l’Antwerp: «Une défaite qui fait mal, mais qui permet d’apprendre…»

Au coup de sifflet fnal, le coach liégeois Mbaye Leye était logiquement déçu du résultat. « C’est une défaite qui fait mal. On se rend compte que rechercher la régularité, celle qui permet de performer semaine après semaine, c’est très difficile. Avant la rencontre, j’avais dit qu’il fallait faire attention en transition. Mais on n’a pas réussi à gagner les deuxièmes ballons, on n’a pas été assez costauds dans le milieu. Cela dit, notre plus grande faute aujourd’hui, ce sont les erreurs techniques et les erreurs de mouvement. Quand on fait autant d’erreurs, on ne peut pas gagner… D’autant plus que, en face, l’Antwerp a très bien joué le coup, ils ont su se montrer efficaces. Ce que le Standard n’a pas réussi à faire. »

Le seul point positif, s’il faut en trouver un, dans cette défaite, c’est l’apprentissage. « C’est notre première défaite de la saison, donc on doit apprendre de celle-ci », poursuit le mentor. « Et puis, cela nous permet aussi de voir nos manquements. Ces matches de début de saison servent aussi à ça : pointer ce qu’il manque. Aujourd’hui, on a notamment vu que l’on manquait de force dans le milieu. Je pense qu’on doit se renforcer à ce niveau-là, si on veut être paré à résister dans ce championnat. Toutefois, ce revers ne doit pas tout remettre en question non plus. On a réalisé deux bons matches avant cela, il ne faut pas les oublier. Ici, on est tombés sur une bonne équipe avec une finition chirurgicale. Mais on continuera à miser sur nos jeunes, parce qu’ils ont de la qualité. On est en train de reconstruire le club, pour retrouver le grand Standard. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce que c’est un grand chantier. Mais ça ne me fait pas peur. Je suis ambitieux, je sais que l’on va y arriver. »