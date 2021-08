Muleka regrette la blessure de Klauss lors de la défaite du Standard: «Avec lui, ça aurait été autre chose…»

Et, à l’instar de son coach, le jeune avant congolais regrettait cette sortie sur blessure. « Il m’a énormément manqué. J’ai donc essayé de jouer pour lui, parce que je sais également me débrouiller seul en pointe. Et puis, Selim (Amallah), son remplaçant, m’a bien aidé aussi. » Mais ce ne fut pas suffisant, malgré le pion inscrit par Muleka, qui voulait continuer d’y croire. « À 1-2, c’était encore faisable. On s’était dit à la mi-temps qu’il fallait relever la tête le plus vite possible. C’est ce qu’on a fait en revenant sur le terrain et en réduisant l’écart. Mais, malheureusement, on a encaissé trop facilement par la suite. Quand on en encaisse trois, quatre, ça devient compliqué. Avec Klauss, je pense que ça aurait été une autre histoire. Mais c’est le foot, on doit parfois prendre ses responsabilités seul. C’est comme ça… »