Le capitaine du Standard Kostas Laifis frustré après le lourd revers contre l’Antwerp: «On les a laissés jouer…»

Forcément, après ce lourd revers à domicile, le capitaine du matricule 16, Kostas Laifis, affichait une mine déconfite. « On a fait beaucoup trop d’erreurs aujourd’hui. On a essayé de garder le ballon, sans succès. Sans oublier qu’on se fait surprendre deux fois sur contre-attaque, c’est beaucoup trop. On doit corriger tout ça au plus vite. Il y a beaucoup de jeunes dans le noyau, c’est normal de commettre certaines erreurs à leur âge. Mais il faut apprendre de matches comme celui-ci, pour éviter de se prendre des buts aussi faciles. »

Ce qui énerve particulièrement le défenseur chypriote, c’est le laxisme dont lui et ses partenaires ont été coupables. « On n’a pas été assez agressifs aujourd’hui. Parfois, on a perdu le ballon et on ne s’est pas suffisamment battu pour le récupérer. À certains moments, on a même laissé venir les Anversois. Il faut bien sûr féliciter Michael Frey pour ce qu’il a réalisé sur le terrain, mais il faut reconnaître qu’on l’a souvent laissé seul. On ne l’a pas assez serré… »