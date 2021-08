Le message plein d’émotions de Lionel Messi aux fans du Barça: «Je pars mais ce n’est pas au revoir»

Pour la première fois depuis l’annonce de son départ jeudi soir, Messi s’est exprimé sur les réseaux sociaux avec un beau message pour son désormais ancien club : « J’aurais aimé partir d’une autre manière, même si je suppose que faire ses adieux n’est jamais une bonne chose… J’aurais adoré continuer ici, j’ai tout fait dans cette optique et au final ce n’est pas possible. Je ne peux que remercier ceux qui m’ont accompagné pendant tant d’années au club. Ainsi qu’aux fans qui m’ont donné tout leur amour et que j’ai essayé de rendre en donnant tout pour ce maillot. Je pars mais ce n’est pas au revoir, à plus tard. Vive le Barça ».