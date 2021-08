Inondations: la commission de l’Intérieur en septembre, la N-VA pas contente

La N-VA, écrivions-nous jeudi, a écrit à Eliane Tillieux (PS), présidente de la Chambre, afin de réunir au plus vite la commission de l’Intérieur, et ouvrir le débat au sujet de la gestion dans l’après-inondations. La présidente de la Chambre a répondu : elle renvoie à la rentrée de septembre, lorsque différentes commissions débuteront leurs travaux comme prévu, avant la reprise en plénière. Peter De Roover, Chef de groupe N-VA, et Yngvild Ingels, députée qui s’est rendue récemment dans les régions sinistrées, n’apprécient pas, ils avaient appelé à se réunir en août.