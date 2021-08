Coronavirus: une piste de danse géante pour un événement-test au pied de l’Atomium

La place de Belgique en face de l’Atomium est le théâtre d’un événement-test permettant à 5.000 personnes de danser sans distanciation sociale et sans masque, dimanche. Sous seule réserve du Covid Safe Ticket ou du certificat COVID, les spectateurs peuvent profiter d’un DJ set de Tale of Us, Mooglie, Kevin De Vries et Agents of Time.

L’événement est organisé par Hangar, Labyrinth Large et Kompass Klub dans le but d’assurer l’efficacité et la faisabilité du Covid Safe Ticket avant la reprise officielle des événements en Belgique le 13 août. Les trois organisateurs ont installé un podium temporaire au pied de l’Atomium afin d’y tenir des concerts et soirées en respectant les mesures sanitaires liées au coronavirus.