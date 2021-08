D1A: Ostende surprend La Gantoise qui ne décolle toujours pas (1-0)

Le KV Ostende s’est imposé 1-0 devant La Gantoise dimanche à l’occasion du dernier match de la 3e journée de D1A. Les Côtiers, vainqueurs pour la première fois de la saison sur leur terrain de la Diaz Arena, rejoignent l’Union Saint-Gilloise et Courtrai en tête du championnat avec un bilan de 6 points sur 9.

Les Buffalos de Hein Vanhaezebrouck ont davantage eu le ballon mais la phalange d’Alexander Blessin a trouvé l’ouverture. Sur un centre de Théo Ndicka, le grand attaquant Makhtar Gueye a placé une tête salvatrice que Sinan Bolat n’a pas pu contrer (1-0, 73e). Malgré sept minutes d’arrêt de jeu, et notamment une frappe dangereuse d’Alessio Castro-Montes, les Gantois n’ont pas pu tromper la vigilance de Guillaume Hubert.

Malgré un calendrier compliqué, avec des duels contre Charleroi, Ostende et La Gantoise pour débuter la saison, les Ostendais affichent un bilan de 6/9. La Gantoise, toujours à la recherche de son premier succès en D1A, est 17e et avant-dernière avec 1 unité au compteur.

Un déplacement européen attend La Gantoise jeudi. Après un partage 2-2 à la Ghelamco Arena, les Gantois devront montrer un autre visage sur le terrain des Lettons de RFS afin de se qualifier pour les barrages de la Conference League.

Après trois journées, les promus de l’Union Saint-Gilloise pointent en tête avec six points, à égalité avec Courtrai et le KVO. Quatre équipes suivent avec cinq unités, Charleroi, Eupen, le Club et le Cercle de Bruges.