Pluie de buts en Ligue 1: Lille tenu en échec, Marseille s’est fait peur

1 Lille débute la défense de son titre par un partage spectaculaire

Lille, champion en titre, a mal débuté sa saison 2021-2022. Pour sa première sortie de l’année en Ligue 1, les Dogues n’ont pas fait mieux qu’un partage sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien du FC Metz. Menés 3-1, ils ont malgré tout arraché le point du nul dans les ultimes secondes grâce au ‘roi’ Burak Yilmaz (90e+6).

Les Lillois restaient pourtant sur une victoire probante contre le PSG dimanche dernier lors du Trophée des Champions (1-0). Mais à Metz, ils ont commis trop d’erreurs défensives, encaissant des buts via Centonze (31e, 52e) et Udol (41e). Le LOSC a toutefois profité de l’exclusion de Boubakar Kouyate (55e) pour revenir dans la course.