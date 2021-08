Valentin Rongier montre sa blessure et répond à l’«imbécile» qui l’a touché avec un projectile (photo)

Deux personnes ont été interpellées après les jets de projectiles qui ont conduit à l’interruption du match Montpellier-Marseille, a indiqué dimanche soir à l’AFP la police montpelliéraine.

Le joueur de l’OM Valentin Rongier, remplaçant, a notamment été touché à la tête par une bouteille, au moment du but de Dimitri Payet qui a offert la victoire 3-2 aux Marseillais. « Valentin Rongier a eu une grosse coupure à la bouche et n’a pas pu entrer en jeu. On espère ne pas revoir ces gestes », a commenté après le match l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli.