Le marathonien français se défend après son geste polémique et évoque des bouteilles «glissantes» (vidéo)

Il a d’abord publié une vidéo sur Instagram en marge de la cérémonie de clôture des JO. « Avec la fatigue et tout ça, je commençais petit à petit à perdre de la lucidité et de l’énergie, tout en m’accrochant », explique le Français à partir de la 2e minute de sa vidéo. « Je voudrais m’excuser auprès des athlètes. À un moment, j’essaie de pouvoir tenir une bouteille d’eau mais j’en ai fait tomber. Par principe, j’essaie de pouvoir partager aussi pendant la course, les bouteilles d’eau, tout en respectant chacun et d’aller haut et fier, de pouvoir se battre pour nos couleurs du maillot. »