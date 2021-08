Davantage de liaisons Eurostar entre Londres et Bruxelles après la mi-août

Eurostar, qui fait la liaison entre la Grande-Bretagne et l’Europe via le tunnel sous la Manche, a réduit drastiquement ses services en réponse aux restrictions strictes de voyage et aux mesures de confinement édictées durant la pandémie du coronavirus. Le nombre de passagers a ainsi chuté de 95 % et les services programmés ont été réduits à une liaison par jour entre Londres et Paris et entre Londres et Amsterdam, via Bruxelles à certains moments, contre 56 connexions par jour avant la pandémie.