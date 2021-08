Le message de Samuel Umtiti après les sifflets de ses propos supporters du FC Barcelone (photo)

Samuel Umtiti n’a pas vraiment passé un bon dimanche lors du Trophée Joan Gamper 2021 entre son club du FC Barcelone et de la Juventus. L’international français ne fait pas partie des plans de Ronald Koeman pour la saison à venir de Liga, et il a pu désormais constater que les supporters eux-mêmes ne veulent plus de lui.

Dans un contexte difficile marqué par le départ de Lionel Messi, plusieurs joueurs du Barça ont essuyé les sifflets des fans présents en tribunes au moment de la présentation des équipes. Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé et donc Samuel Umtiti : des joueurs considérés comme excédentaires, et qui pèsent forcément sur la masse salariale du club. Le défenseur français a été ciblé par une nouvelle salve de sifflets au moment de sa montée au jeu.