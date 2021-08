Stefanos Tsitsipas dépossède Rafael Nadal de la 3e place au classement ATP

Stefanos Tsitsipas occupe lundi le meilleur classement de sa carrière. Le Grec de 22 ans est désormais 3e mondial au ranking publié par l’ATP, faisant tomber Rafael Nadal en 4e place. Les deux premiers rangs sont toujours occupés par le Serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev.

Si David Goffin n’a plus joué depuis la mi-juin et le tournoi de Halle en raison d’une blessure à la cheville, le numéro 1 belge a grimpé d’une place et est désormais 19e. Le Liégeois profite de la chute de sept places du Français Gaël Monfils (désormais 24e).