Nouvelles vidéos prouvant la présence d’un lynx en Ardenne (vidéo)

Landschap vzw avait déjà démontré la présence du très rare lynx d’Europe sur le territoire belge l’année dernière lors de sa campagne « Welcome Wolf/Welcome Lynx », grâce à la surveillance de ses bénévoles. « Après novembre 2020, les choses sont restées calmes pendant un certain temps, mais un contrôle récent d’une caméra automatique d’observation de la faune dans la vallée de la Semois a révélé que le lynx avait été capturé à nouveau le 24 mai. Avec une certaine fierté, les volontaires Eva, Wouter et Jorn ont publié une vidéo montrant d’abord un blaireau se promenant dans une forêt en pente. Dès que le blaireau quitte le cadre de l’image, le lynx apparaît dans un autre coin du plan », a déclaré Jan Loos.