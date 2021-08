«Un nouveau rapport dévastateur»: les médias inquiets après le rapport du Giec

Le Soir a utilisé des mots marquants pour décrire le premier chapitre de ce rapport : « le diagnostic est accablant [...] l’état de santé de la planète et de son climat s’écrit au crayon rouge. Les chiffres et les pourcentages s’affolent. L’addition s’annonce salée. »

De son côté, le quotidien italien, La Repubblica, est plus généraliste que son homologue suisse : « le premier volume du Sixième Rapport du Giec sur l’évolution du climat ne laisse aucun doute sur la nécessité d’agir immédiatement pour réduire les émissions. »

Plus proche de nous, Le Figaro décrit simplement : « la tonalité très alarmiste face à un réchauffement plus rapide qu’espéré ». À l’opposé, The Economist n’y va pas par quatre chemins : « Le Giec lance son avertissement le plus sévère sur le climat mondial. »

The Independent, quotidien anglais, utilise des mots forts pour décrire la situation : « un nouveau rapport dévastateur et une réduction “drastique” du CO2 pour éviter un réchauffement climatique de + 2 ºC ».

Dans le dernier rapport du Giec, on apprend que l’augmentation de la température devrait atteindre +1,5 ºC d’ici 2030. C’est dix ans plus tôt que lors de la dernière estimation.