La Liga: le public va faire son retour en Espagne, près de 30.000 personnes au Barça dimanche

La première rencontre de championnat en Espagne c’est pour ce week-end et elle verra le retour du public dans les stades. Le FC Barcelone a annoncé lundi que près de 30.000 spectateurs pourront assister à l’ouverture de la saison du Barça dimanche (20h00) face à la Real Sociedad.

Pour pouvoir obtenir un billet, les Socios ont jusqu’à mercredi pour remplir un formulaire (six places maximum par Socio). S’il y a plus de demandes que de places prévues, un tirage au sort désignera les heureux élus. 85 % des places sont réservées aux Socios, les abonnés, les 15 % restant sont prévus pour les partenaires et invités.