JO 2020: la VVJ demande aux rédacteurs en chef de lutter contre le sexisme, après les propos inappropriés d’Eddy Demarez sur les Belgian Cats

L’association flamande des journalistes (VVJ) appelle lundi les rédactions à « la réflexion et à l’action » à la suite des propos du journaliste Eddy Demarez sur les Belgian Cats. La VVJ demande aux rédacteurs en chef de travailler « à la diversité » et de « lutter fermement contre le sexisme ».

La VVJ désapprouve les commentaires du journaliste. « Ses propos étaient inappropriés et témoignent malheureusement d’un manque de respect envers les sportives et, dans ce cas-ci, leur orientation sexuelle », souligne l’association. Celle-ci exhorte la VRT à continuer sa politique de diversité tant à l’écran que derrière. « Cela requiert aussi davantage de diversité parmi les journalistes et dans la rédaction elle-même. (…) Cela demande enfin une grande vigilance de la part des rédacteurs en chef, qui ont pour mission de veiller au maintien des valeurs fondamentales de la VRT. »