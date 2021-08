Un nouveau prétendant pour Erling Haaland? Le directeur sportif du Bayern Munich montre son intérêt pour le Norvégien

Où évoluera Erling Haaland la saison prochaine ? Même si elle semble bien partie pour rester une saison supplémentaire au Borussia Dortmund, la pépite norvégienne suscite les convoitises de nombreuses cylindrées européennes.

Et même le plus grand rival de Dortmund, le Bayern Munich, pourrait bien s’intéresser à lui. « C’est un joueur de haut niveau, et j’entends aussi une bonne personne. Vous regardez là, mais c’est un joueur de Dortmund. 60 buts en 60 matches. Il faut regarder, sinon nous serions des amateurs à part entière », a déclaré Hasan Salihamidzic, directeur sportif du club bavarois au micro du média allemand Sport 1.