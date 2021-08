Brussels Airlines - La CNE demande une conciliation en commission paritaire

Dans la ligne de mire de la CNE, on trouve aussi une convention sur les horaires de travail, "imposée" par la direction l'an dernier, que le syndicat juge intenable, car le personnel de cabine est tout simplement insuffisant.

De son côté, la direction de Brussels Airlines a annoncé lundi en fin de journée avoir pris la décision d'implémenter "au plus vite" une série de mesures visant à soulager le personnel de cabines. Dans les grandes lignes: vingt équivalents temps plein seront engagés, les combinaisons de vols les plus difficiles seront limitées à une par mois et les réunions de monitoring de la fatigue des équipes se tiendront désormais deux fois par mois au lieu d'une fois auparavant.