Les nouvelles sont rassurantes pour l’attaquant du Standard Joao Klauss, sorti sur blessure face à l’Antwerp: il n’y aurait pas de lésion!

Les autres ont eu droit à une séance de décrassage avant de profiter ce mardi d’une journée de repos. Tous sauf Joao Klauss qui se plaignait toujours de douleurs dans le bas du dos, séquelles d’une intervention pour le moins rugueuse d’Abdoulaye Seck en début de rencontre. Du coup, le robuste attaquant brésilien a passé un examen médical qui n’a pas rien révélé d’autre qu’un gros coup direct. Rien de grave donc a priori, et pas de lésion, ce qui est le plus important. En attendant, Joao Klauss consultera ce mardi un ostéopathe, alors qu’un point sera fait mercredi matin quant à l’évolution de sa blessure et de ses douleurs, puisque quarante-huit heures se seront alors écoulées. Si l’attaquant de Hoffenheim ne ressent plus rien, il pourra alors reprendre l’entraînement collectif et participer aux deux séances que Mbaye Leye dispensera ce jour-là, à 10 heures et à 15h30.