Intempéries en Allemagne: le coût des dégâts estimé à plus de 26 milliards d’euros

Plus de 150 écoles et plus de 200 crèches ont été endommagées rien qu’en Rhénanie du Nord-Westphalie, a déclaré Armin Laschet. Des cabinets médicaux et plus de 50 pharmacies ont également été touchés par les inondations, qu’Armin Laschet a décrites comme la pire catastrophe naturelle à avoir frappé son État depuis la fondation de la République fédérale d’Allemagne dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.