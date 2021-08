JO 2020: les derniers olympiens belges de retour de Tokyo

Au Japon, Bashir Abdi a beaucoup souffert du décalage horaire. La nuit précédant la course, il n’a pu dormir que deux heures et il a souffert de crampes après 40 km. « Avec des jambes plus fraîches, peut-être que quelque chose de plus aurait été possible », a-t-il estimé. « Vous en voulez toujours plus. J’espère que je pourrai faire encore mieux à Paris. L’objectif est en tout cas d’encore s’améliorer, mais d’abord de récupérer et de célébrer. »