Les cavaliers de retour en Belgique après les JO: «Nous dédions cette médaille de bronze à la nation»

«Nous devons prester au plus haut niveau toutes les semaines mais les JO, c’est une dimension complètement différente», a encore nuancé Pieter Devos. «Les Jeux, c’est tellement demandeur mentalement. On ne peut pas s’en rendre compte sans en avoir fait l’expérience. J’ai envie de me reposer mais je dois déjà me remettre en selle le weekend prochain pour le Global Champions Tour à Londres.»