Une ultime offre du FC Barcelone pour tenter de garder Lionel Messi?

Selon l’émission « La Porteria » du média catalan betevé, le directeur général de Barcelone Ferran Reverter aurait appelé le père et agent de Messi pour lui faire une ultime offre. Cette information a été reprise par Marca et AS, mais ces deux quotidiens expliquent ne pas être en mesure de confirmer ou d’infirmer. « Il ne fait aucun doute que si ce dernier appel désespéré se confirmait, il laisserait le club blaugrana dans une très mauvaise posture : il montrerait une gestion absolument arbitraire et improvisée », commente d’ailleurs AS à ce sujet. « En tout cas, cela ressemble plus à une ‘boutade’ qu’à autre chose, mais dans cette Barcelone, qui est entrée dans une véritable spirale d’égarement, absolument rien ne peut être exclu. »