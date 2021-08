Novak Djokovic forfait pour le tournoi de Cincinnati

Novak Djokovic ne disputera pas le Masters 1000 de Cincinnati prévu la semaine prochaine dans l’Ohio. Le Serbe, N.1 mondial et double lauréat du tournoi, s’est octroyé une plage de repos plus longue « afin de récupérer de sa dure saison entre l’Australie et Tokyo ».

« Malheureusement, cela signifie que je ne pourrai pas participer au tournoi de Cincinnati cette saison car je porte mon attention sur l’US Open et que je passerai davantage de temps avec ma famille », a ajouté Nole, vainqueur en 2018 et 2020 dans l’Ohio. Le droitier de Belgrade arrivera donc à New York pour y disputer l’US Open sans aucun tournoi de préparation dans les jambes.