Fastned poursuit sa croissance en raison du succès des voitures électriques

En juillet, Fastned a ouvert ses premières stations de recharge rapides en Belgique, entre Anvers et Bruxelles. Au second semestre encore, la société fera ses premiers pas en France, ajoutant ainsi un sixième pays à son réseau après l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas. Elle entend construire cette année plus de 45 nouvelles stations, ce qui devrait faire porter l'ensemble à 175 stations environ.

Fastned a bouclé le premier semestre avec un chiffre d'affaires de 4,4 millions d'euros, en hausse de 63% par rapport à la même période en 2020. Quelque 7,6 gigawatts-heure ont été ainsi "pompés". L'entreprise estime que cela a permis aux véhicules de parcourir un total de 38 millions de kilomètres cumulés. Le nombre de clients a doublé et s'élève aujourd'hui à plus de 65.000.