Bourse de Bruxelles - Vers une septième hausse consécutive du Bel 20

L'indice Bel 20 repartait à la hausse mardi matin à l'instar de ses voisins européens. Vers 11 heures, il gagnait 0,5 pc, à 4.339 points avec 16 de ses éléments dans le vert, Elia (103,30) et Umicore (58,24) en tête avec des hausses de 1,6 et 1,5 pc. UCB (96,36) suivait avec une avance de 1,1 pc tandis que Solvay (115,75) s'appréciait de 0,4 pc, arGEN-X (269,80) et Galapagos (50,55) repartant de 0,1 et 0,3 pc à la baisse.