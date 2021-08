Le Sporting de Charleroi réserve une tribune pour ses supporters non-vaccinés

Les stades de D1A vont retrouver encore plus d’ambiance ce week-end puisque dès cette 4e journée de championnat, ils pourront être pleins. Si les supporters visiteurs ne seront toujours pas de la partie, les locaux devront quant à eux présenter un Covid Safe Ticket pour prendre place en tribunes. Les spectateurs peuvent utiliser le laissez-passer à partir du 13 août, s’ils sont complètement vaccinés depuis plus de deux semaines, s’ils présentent un test PCR négatif datant de 48 heures maximum, ou s’ils montrent qu’ils ont été guéris du COVID-19 au cours des six derniers mois et qu’ils possèdent un certificat de guérison. Mais du côté du Sporting de Charleroi, on a décidé de faire en sorte de pouvoir accueillir également des fans qui ne seraient pas vaccinés, ou pas encore entièrement.

Ce vendredi face à l’Antwerp, la tribune visiteur du Mambourg (T2) sera réservée aux personnes qui n’ont pas de Covid Safe Ticket. Elle ne pourra être remplie qu’à un tiers et l’accès se fait sous certaines conditions. Les supporters auront l’obligation de porter un masque lors de leur déplacement, les consommations se feront uniquement dans les sièges (où le masque peut être retiré) et ils seront regroupés en bulles de huit au maximum.