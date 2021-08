Accord imment entre Lionel Messi et le PSG: l’Argentin est attendu à Paris ce mardi

Lionel Messi au PSG, c’est fait. En tout cas, les deux parties sont arrivées à un accord ce mardi, rapportent nos confrères de l’Équipe.

L’Argentin est attendu dès ce mardi dans la capitale française, en début d’après-midi. Il passera ensuite sa visite médicale avant de signer son contrat, qui devrait être de deux ans (plus un an en option) d’après l’Équipe. Le salaire de Messi s’élèverait à 35 millions d’euros par an, bonus inclus.