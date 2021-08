Enquête ouverte au sujet d’un vol de bijoux d’un montant de plus de 7.000 euros dans les locaux de la police fédérale

D’après le témoignage de cette femme, recueilli par La Dernière Heure, les policiers se sont montrés arrogants et agressifs et l’ont emmenée, avec son fils, au commissariat de la police fédérale, rue Royale à Bruxelles. Elle a raconté qu’elle a été fouillée et a dû laisser toutes ses affaires dans un casier, avant d’être auditionnée pendant neuf heures.