Rapport du Giec: l’Australie rejette les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique

Quelques heures après la publication du rapport des experts climat de l’ONU (Giec), qui mettent en garde contre un réchauffement pire et plus rapide que prévu, le Premier ministre Scott Morrison a averti qu’il ne souhaitait pas fixer d’objectifs en matière de neutralité carbone. « L’Australie fait sa part », a estimé M. Morrison. « En l’absence de projets, je ne signerai pas un chèque en blanc au nom des Australiens afin d’atteindre ces objectifs », a-t-il mis en garde.

Le Premier ministre conservateur australien a rejeté mardi les appels à fixer des objectifs plus ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique, au lendemain d’un rapport alarmant de l’Onu, estimant suffisante la politique menée par son pays.

L’immense île-continent est un des plus importants importateurs au monde de charbon et de gaz naturel. Les récents incendies, la sécheresse et les cyclones d’une rare intensité qui ont frappé le pays sont, selon des scientifiques, aggravés par le changement climatique.