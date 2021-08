Hillman Travel ne disposait pas de suffisamment de fonds propres (VVR)

Le patron d'Hillman, Franz Bergman, avait fait part de son mécontentement lundi soir envers la Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR). Cette association professionnelle réglemente l'assurance obligatoire que doivent contracter les organisateurs de voyages en Belgique, mais Hillman Travel n'a jamais rempli les conditions nécessaires, à savoir disposer de fonds propres de 25.000 euros. La crise sanitaire n'a pas permis à l'entreprise de générer du chiffre d'affaires, se défend M. Bergman, empêchant ainsi la constitution de fonds propres.

Mais la VVR affirme mardi ne pas être responsable de l'approbation des dossiers au cas par cas et renvoie à la législation belge et européenne, à laquelle se plient les autres entreprises touristiques. "Si M. Bergman avait satisfait aux conditions légales et qu'il avait un businessplan répondant aux critères, l'assureur l'aurait accepté", a commenté un porte-parole de l'association.