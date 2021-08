Marc Coucke et Bart Versluys acquièrent l'hôtel "La Réserve" à Knokke (2)

Marc Coucke et Bart Versluys souhaitent donner un second souffle à l'endroit et prévoient d'injecter 7 millions d'euros dans le bâtiment. Les investisseurs espèrent ainsi que l'hôtel passera de 4 à 5 étoiles à moyen terme.

"La Réserve est aujourd'hui un hôtel iconique de Knokke. C'est une histoire de continuité et de renouvellement. Continuité car l'hôtel est très bien géré par l'équipe d'Eddy Walravens, à laquelle nous maintenons notre confiance. Il y a aussi un aspect novateur. L'horeca a été sous pression ces derniers temps, mais tout le monde perçoit un nouvel élan actuellement et nous souhaitons donner à cet hôtel une autre dimension en termes de qualité et d'expérience", a commenté Marc Coucke.