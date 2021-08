Elon Musk est à nouveau l’homme le plus riche du monde. Le patron de Tesla et de SpaceX est repassé devant son rival Jeff Bezos car ses actions ont pris plus de valeur. Selon l’indice des milliardaires établi par l’agence Bloomberg, Elon Musk dispose de 194 milliards de dollars.

C’est 100 millions de dollars en plus que Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, dont le patrimoine repose essentiellement sur les actions de son groupe de vente en ligne. La valeur de cette action a chuté dans la foulée de la publication des résultats trimestriels. L’entreprise a également été mise à l’amende au Luxembourg.