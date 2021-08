Intempéries - La Confédération Construction souhaite une meilleure couverture des dégâts

Le mémorandum contient une cinquantaine de propositions et met l'accent sur plusieurs priorités, notamment un renforcement des mécanismes financiers et de solidarité pour couvrir les dégâts assurés (au-delà du plafond d'intervention des assurances) et non-assurés des particuliers ainsi que des entreprises.

Le secteur veut également remédier à la pénurie de main d'œuvre par une "flexibilité optimale" du temps de travail, un "boost" des actions du Forem et de l'Ifapme (screening des demandeurs d'emploi et stages entre autres) et des campagnes de promotion des métiers. Il plaide par ailleurs pour un élargissement des modalités d'application du taux réduit de TVA (6%).