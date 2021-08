Tour du Danemark: coup double de Dylan Groenewegen, vainqueur au sprint de la première étape

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a remporté mardi la première étape du Tour du Danemark (2.Pro). Le Néerlandais de 28 ans s’est imposé au terme d’un sprint massif à Esbjerg et a devancé le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) et l’Italien Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash). Il prend par la même occasion la tête du classement général.

Six Belges ont terminé dans le top 15, dont Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) à la 8e place et Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) à la 10e. Pour sa première course depuis les Jeux Olympiques, Remco Evenepoel a terminé 27e.