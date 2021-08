Harcèlement sexuel: Andrew Cuomo annonce sa démission

Après avoir nié à plusieurs reprises ces allégations, M. Cuomo a reconnu mardi avoir été « trop familier avec les gens » et s’est excusé auprès des femmes qu’il a dit avoir « véritablement offensées. »

Le gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo, visé par des accusations d’agressions sexuelles, a annoncé sa démission mardi à la télévision américaine.

Ce pas de côté de l’influent politicien démocrate intervient quelques jours après le dépôt d’une plainte pour harcèlement sexuel contre le gouverneur, et la sortie d’un rapport explosif clôturant une enquête indépendante, où 11 femmes l’accusent de faits similaires.

Après la publication de ce rapport, le président Joe Biden, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et plus des deux tiers des sénateurs de l’État de New York avaient appelé Andrew Cuomo à démissionner.