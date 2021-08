Tour de Pologne: Joao Almeida s’impose et prend la tête du classement

Après une longue échappée de huit coureurs, Lukas Pöstleberger (BORA-hangsrohe) et Biniam Ghirmay (Wanty-Gobert) ont fait de la résistance dans la première difficulté de la journée. L’Erythréen a lâché l’Autrichien quelques kilomètres plus loin dans la deuxième et dernière difficulté du jour.

Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) a remporté mardi la deuxième étape du Tour de Pologne (2.UWT). Dans une étape au final montagneux, le coureur portugais s’est montré le plus fort dans un sprint à deux avec l’Italien Diego Ulissi (UAE Emirates) et prend la tête du classement général. Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a terminé 3e.

Joao Almeida a attaqué à 1,5 kilomètre de l’arrivée et seuls Matej Mohoric et Diego Ulissi sont parvenus à le suivre. La victoire s’est disputée dans un final pour costauds et le Portugais, en tête puis repris par Ulissi, a finalement réglé l’Italien afin de s’offrir sa deuxième victoire de la saison. Du côté belge, Dylan Theuns (Bahrain-Victorious) et Tim Wellens (Lotto-Soudal) ont terminé respectivement neuvième et dixième de l’étape.