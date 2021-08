Coronavirus - Air Belgium propose aux passagers de reporter leurs vols vers la Martinique confinée

Les hôtels et les lieux de loisirs sont fermés depuis le 10 août, notamment les plages qui ne sont plus accessibles au public. Le préfet du département antillais, Stanislas Cazelles, a invité "toutes les personnes en situation de tourisme qui sont vulnérables à quitter le territoire".

Le département d'outre-mer constate l'un des plus forts taux d'incidence de France, près de 1.200 cas pour 100.000 habitants, si bien que les autorités ont annoncé lundi une nouvelle phase de confinement, qui impacte aussi sévèrement le secteur touristique.

La société annonce contacter individuellement les passagers impactés par les mesures pour leur proposer de soit reporter leur voyage à une date ultérieure, mais dans la même saisonnalité, ou de demander le remboursement total de leur billet.

Le transporteur invite les passagers à prendre contact avec Air Belgium, qui toutefois s'attend à traiter un large volume de dossiers. "Toutes les demandes recevront une réponse et seront traitées par ordre de priorité, selon les dates de départs les plus proches", assure la compagnie dont les équipes "font leur maximum" pour répondre dans les meilleurs délais.

La RTBF cite en outre une communication d'Air Belgium au sujet du rapatriement de "tous ses passagers qui sont sur place par ses vols réguliers": "S'il n'y a plus de place sur les vols réguliers de la compagnie belge, des accords ont été conclus avec Air Caraïbes et Corsair, entre autres, pour assurer les rapatriements de ses passagers via Paris. Air Belgium se chargera alors du transport de ces derniers vers la Belgique".