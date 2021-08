Le nombre d'étudiants jobistes se rapproche de son niveau de 2019

L'été est traditionnellement la période la plus importante pour le travail étudiant, rappelle l'étude. L'année dernière, à cause de l'épidémie de coronavirus, le premier mois des vacances avait enregistré une baisse de 24% des heures prestées et du nombre d'étudiants au travail. Malgré une forte reprise, le travail étudiant était resté à la traîne lors des dernières vacances de Pâques.

Cette perte est désormais effacée avec un retour au niveau pré-coronavirus, assure Randstad Research. En juillet, le nombre d'étudiants actifs est quasiment revenu au niveau de l'année record 2019 (-1%), soit une augmentation de 21% par rapport à juillet 2020. Le nombre d'heures travaillées affiche lui une progression de 23% par rapport à juillet 2020 mais une baisse de 10% en comparaison avec 2019.