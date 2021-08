ATP Toronto: blessé au pied gauche, Rafael Nadal renonce à son tour

« J’ai ce problème depuis quelques mois », a expliqué Nadal, qui avait déjà renoncé à Wimbledon et aux Jeux Olympiques de Tokyo après sa demi-finale perdue contre Novak Djokovic à Roland-Garros.

« Je dois retourner à Majorque et essayer de trouver un moyen de me porter mieux. Le plus important est de prendre du plaisir à jouer au tennis », a-t-il souligné. « Avec cette douleur, je suis incapable de prendre du plaisir. »

La blessure, aggravée à Washington lors de sa victoire au second tour face à Jack Sock, s’était en partie résorbée, avait-il assuré après sa défaite contre Harris, mais le gênait à nouveau à la veille de son entrée sur la surface dure de Toronto.

Cette blessure au pied, apparue en 2005 selon Nadal, le fait souffrir depuis Roland-Garros et menace ses chances de participer au Masters 1000 de Cincinnati la semaine prochaine et surtout au dernier tournoi du Grand Chelem de la saison qui commence le 30 août à New York.

Tête de série numéro 2 à Toronto, l’Espagnol sera remplacé par son compatriote Feliciano Lopez, ont annoncé les organisateurs du tournoi.